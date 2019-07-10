01 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
уран, радиация (2019) | Фото:Накануне.RU

Норвегия зафиксировала утечку радиации на подлодке "Комсомолец"

Норвежские ученые выяснили, что в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" уровень радиации превышен в 100 тыс. раз.

Исследователи с помощью судна "G.O. Sars" взяли и изучили пробы из вентиляционного отверстия рядом с реактором субмарины. По словам специалистов, радиационный фон не угрожает рыболовству в данном районе, несмотря на то, что уровень радиации оказался выше того, который был зафиксирован российскими учеными в 2007 году, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 7 апреля 1989 года на советской атомной подлодке третьего поколения К-278 "Комсомолец" вспыхнул пожар. В это время субмарина находилась в Норвежском море. Подлодке не помог сверхпрочный титановый корпус, она потеряла устойчивость и затонула. Из 69 членов экипажа 42 человека погибли.

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Норвегия зафиксировала утечку радиации на подлодке "Комсомолец"

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Теги: Норвегия, подлодка, радиация



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