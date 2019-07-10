В МИД Грузии обрадовались заявлению Путина о санкциях

Глава министерства иностранных дел Грузии Давид Залкалиани приветствовал нежелание российского лидера Владимира Путина применять ограничительные меры в отношении Тбилиси.

Министр назвал такое решение правильным. "Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать", - сказал Залкалиани.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, власти Грузии внимательно следили за теми заявлениями, которые звучали из Тбилиси в адрес властей России. Залкалиани считает их провокацией, которые направлены на ухудшение двусторонних отношений, сообщает ТАСС.

Напомним, 9 июля президент РФ Владимир Путин выступил против введения антигрузинских санкций. Часом ранее Госдума приняла законопроект об ограничительных мерах против соседнего государства на фоне обострения отношений.

Как считает президент, антирусские настроения в Грузии "раздуваются людьми, которые либо не знают ничего, либо не учитывают [наследие], и в итоге наносят вред грузинскому народу". "К этому нужно относиться по-серьезному, глубоко, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков", - сказал он.

"Что касается санкций, я бы не стал этого делать", - отметил он. "Кто-то вышел, что-то ляпнул... Но есть ведь люди, которые протестуют против этого. Ради этих людей я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения", - отметил он.