Иванов сообщил об опоздании с "мусорной реформой" на 40 лет

Россия на 40 лет опоздала с реформой в сфере обращения с коммунальными отходами.

Такое заявление сделал специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Опоздали лет на 40 с преобразованиями в сфере твердых коммунальных отходов", - сказал он.

Иванов отметил, что первые результаты реформы будут видны после строительства 200 мусороперерабатывающих комплексов. Это предусмотрено национальным проектом "Экология", сообщает РИА "Новости".

Тем временем, жители населенных пунктов, в которых планируется строительство мусоросжигательных, сортировочных заводов или полигонов твердо-бытовых отходов, должны получить денежную компенсацию. Такое предложение высказал председатель Общественной палаты РФ Валерий Фадеев на заседании общественного совета при Министерстве природных ресурсов РФ. В противном случае по всей стране будет расти социальное напряжение, которое может перерасти в "мягкую гражданскую войну" между одними активистами и другими, считает общественник.

Мусорные протесты достигают колоссальных масштабов, социальное напряжение растет более чем в 50 регионах РФ, сообщил Фадеев.