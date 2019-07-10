01 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО
скорая помощь (2016) | Фото: Накануне.ru

Девушка выжила, упав в Москве под поезд в метро

Пассажирка московского метро упала с платформы под поезд.

Инцидент произошел на станции "Тверская" Замоскворецкой линии в тот момент, когда девушка потянулась за сотовым телефоном.

Под поездом оказалась уроженка Саранска 1991 года рождения. Потянувшись за смартфоном, она потеряла равновесие и упала на пути перед прибывающим электропоездом.

Машинисту пришлось применять экстренное торможение, однако поезд наехал на пассажира. Медики осмотрели девушку и поставили предварительный диагноз: сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, множественные ссадины и ушибы тела. Пострадавшую госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, сообщает "Интерфакс".

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Девушка выжила, упав в Москве под поезд в метро

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Теги: Москва, метро, телефон, поезд



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