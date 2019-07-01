Наталья Комарова оперативно распорядилась помочь пострадавшим при пожаре жилого дома в Нижневартовске

14 миллионов 847 тысяч рублей выделено из резервного фонда правительства Югры для оказания материальной помощи жителям дома №5а по улице Спортивная в Нижневартовске. Распоряжение об этом подписала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, передает корреспондент Накануне.RU,

В распоряжении определены меры поддержки для семей, чье имущество пострадало при пожаре многоквартирного дома. Каждая семья, чьему жилому помещению и имуществу в пожаре сегодня, 1 июля, был нанесен полный ущерб, получит единовременную материальную помощь в размере 300 тысяч рублей. Семьям, жилому помещению и имуществу которых нанесен частичный ущерб, будет направлено 150 тысяч рублей.

Наталья Комарова также поручила главе Нижневартовска Василию Тихонову оценить стоимость ремонтных работ общедомового имущества, выступить их заказчиком и внести в окружное правительство предложения по софинансированию расходов. Департаменту здравоохранения Югры поручено усилить обеспечение медицинской и психологической помощью, департаменту социального развития – оказать социальную помощь семьям, жилому помещению и имуществу которых нанесен ущерб.

Напомним, что ориентировочно в 17:32 в доме по адресу улица Спортивная, 5а в Нижневартовске произошло возгорание кровли. По данным Госпожнадзора, на момент возгорания в доме находились 66 человек, все были эвакуированы. Пострадавших нет.

Всего в доме 62 квартиры, проживают 190 человек. Общая площадь, пройденная огнем, составила 840 квадратных метров.

По данным главного управления МЧС по Югре, в настоящий момент пожар ликвидирован. Причины произошедшего устанавливаются.

В настоящий момент в школе №13 города развернут пункт временного размещения. По информации на 21:00, за помощью сюда обратился 121 человек, 13 из них планируют остаться в нем на ближайшее время. Всем обратившимся оказывается необходимая медицинская помощь, в круглосуточном режиме дежурят скорая медицинская помощь, сотрудники взрослой и детской поликлиник, сотрудники полиции, психологи. Также на территории пункта работает столовая.