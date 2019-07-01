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Политика Москва
полиция (2018) | Фото:Накануне.RU

Босых поделился подробностями о раскрытом штабе фальсификаторов подписей в пользу Яшина и Гудкова

Очередную незаконную деятельность по формированию фальшивых подписных листов помог пресечь кандидат в Мосгордуму Александр Босых. Видео с кратким описанием данной аферы политик опубликовал ранее на своей официальной странице в Facebook.

Сам Александр Босых признался: изначально ему поступила информация, что на квартире готовится нечто против него самого. Однако, позже Босых в присутствии корреспондентов и своих доверенных лиц обнаружил нечто иное.

«Кипа бланков, парни сидели, в бланках рисовали. Я говорю: «Здравствуйте. Хочу подпись оставить, где тут расписаться?» Они вытолкнуть меня пытались. Говорят, идите отсюда, вы кто такие? Здесь у нас собственность. Собственность? Давайте полицию вызовем и разберемся, чья это собственность. Я говорю, сам позвоню, если ты не вызовешь... Ну и убежали», - утверждает Босых.

Также он отметил, что в квартире было огромное количество всевозможных документов с личными данными и копиями паспортов. Почти каждый из бланков подписан либо за Яшина, либо за Гудкова.

«На стене висел график по датам: там Яшин, Гудков и Соболь еще была, но на Соболь я бланков не видел. Может, они и были, но я не нашел. Там еще были распечатки из паспортной базы - фамилия, имя-отчество, паспортные данные, прямо листы из базы были. Соответственно, вызвал полицию. Они ждали кого-то из префектуры, зашли, зафиксировали, взяли показания у меня, моих помощников и, собственно, все, попрощались».

После инцидента Босых решил сразу же связаться со своим конкурентом по 5 избирательному округу Гудковым, сообщив необходимую информацию о случившейся ситуации: «Я в штаб Гудкова сразу позвонил, ну, чтоб быть честным. Они мне идеологически близки, телефона штаба Яшина я не знаю, а Гудкова, естественно, знаю, потому мы с ним в одном округе. Говорю, мол,  ничего не хочу утверждать: провокация не провокация – разбирайтесь сами, я нахожусь здесь и вижу бланки на вас. Просто, чтобы вы знали. Мне сказали «спасибо».

Сам Александр Босых утверждает, что это никак не отразилось на его отношении к коллегам по предвыборной гонке, пояснив, что это проблема префектуры, Гудкова и Яшина: «По факту - это подделка… Но вот что это было за помещение, кем оно было снято – я не знаю. Полиция тоже не знает, они там тоже сидели и выясняли, что это за квартира».

Ранее была информация, что подобные квартиры были обнаружены с целыми штабами по подделыванию подписей в поддержку Любови Соболь. А накануне в сети появилось видео, где Леонид Волков, один из участников ФБК, выдвигает обвинения в подобных действиях Сергею Митрохину.

На данный момент избирком Москвы подтвердил, что проверит каждый инцидент с подделыванием подписей. В случае подтверждения фактов кандидаты будут сняты с выборов независимо от политических взглядов.

 

 

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Босых поделился подробностями о раскрытом штабе фальсификаторов подписей в пользу Яшина и Гудкова

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Теги: любовь соболь, выборы в мосгордуму, митрохин, кандидат босых, илья яшин



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