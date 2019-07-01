23 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Зеленский поручил наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский в своем письме к премьеру Владимиру Гройсману потребовал привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности. Об этом говорится в письме к Гройсману, сообщает пресс-служба президента.
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В письме говорится, что Климкин лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере и не проинформировал Зеленского о ноте МИД РФ от 25 июня по арестованным за нарушение границы украинским морякам и об ответной ноте МИД Украины. А согласно Положению о МИД, глава ведомства должен докладывать президенту о таких событиях.

Напомним, Зеленский в резкой форме отчитал Климкина за то, что ответ на ноту МИД РФ был направлен без согласования с ним. Климкин заявил, что его ведомство имело полное право действовать самостоятельно, и сказал, что в таком случае он не будет больше помогать Зеленскому.

Зеленский уже пытался уволить Климкина, но Верховная рада не приняла его отставку. Теперь Зеленский повторно направит в парламент представление об увольнении главы МИД.

Сам Климкин сегодня заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, что прекращает работать в должности и уходит в "политический отпуск".

Накануне.RU подробно писало, что Климкин будто бы сознательно сломал Зеленскому игру, чем вывел его из себя. Такая версия всерьез обсуждается на Украине.

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Зеленский поручил наказать Климкина

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Павел Климкин



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