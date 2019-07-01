23 Июля 2020
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Политика Москва
полиция (2017) | Фото:Накануне.RU

Методы предвыборной борьбы "ОПГ" Навального требуют ответных мер, считают в столице

Как известно, 8 сентября этого года состоятся выборы в Московскую городскую Думу. Благодаря стараниям ряда московских деятелей, предвыборная гонка в столице на этот раз превратилась в ежедневное многосерийное «шапито». Игнорировать провокации, зачастую достаточно грязные и беспринципные, становится весьма затруднительно.

Господин Навальный, кажется, воспитал себе «достойных» преемников – хамоватых скандалистов Илью Яшина и Любовь Соболь. А теперь наслаждается борьбой своих протеже с остальными кандидатами в депутаты Мосгордумы.

навальный, суд, камера, фбк(2019)|Фото:pbs.twimg.com/media/DKFSNU1XoAEPRNe.jpg

Первой на пути навальнят оказалась Нюта Федермессер, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», баллотировавшаяся от 43-го округа. Несмотря на то, что она являлась безоговорочным фаворитом, Нюта предпочла отказаться от участия в выборах из-за постоянной травли со стороны блондинки Соболь и ее команды.

Однако даже устранив грязными методами сильную конкурентку, Соболь не смогла удержаться от дальнейшего применения незаконных способов одержать победу на выборах. 29 июня были задержаны несколько человек, обвиняемых в подделке подписей населения в поддержку Соболь. Сам процесс подделки удалось заснять на видео – он происходил в одном из тайных штабов, расположенных в частной квартире.

В связи с изрядно подмоченной репутацией Соболь «ОПГ» Навального решает, видимо, в срочном порядке избавиться от остальных соперников Любови по 43-му округу. И под удар попал кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Навальнисты набросились на «яблочника» с обвинениями в создании подпольного штаба для фальсификации подписей. Провоцировать Митрохина взялся Леонид Волков, используя для этого свой Telegram-канал. Предоставить доказательства существования подпольного штаба у Сергея он не смог, однако активно склонял кандидата отозвать свою заявку на участие в выборах.

Любовь Соболь также не забывает активно поддерживать своего соратника по группировке Навального Илью Яшина. Он занимается в данный момент тем же самым, что и сама Соболь – пытается обвинить своих конкурентов, отца и сына Гудковых, в создании очередного подпольного штаба для фальшивых подписей. Похоже, что с фантазией в плане дискредитации конкурентов в стане Навального очень туго.

Весь этот цирк можно и нужно пресечь, считают московские депутаты. Тем более, законодательная база для этого имеется. По словам депутата Государственной Думы Евгения Федорова, все нарушители вполне могут получить реальные сроки за устроенный беспредел. "Это нарушение закона, а, значит, должны быть наказаны те, кто это делает. Законом предусмотрена ответственность за подделку подписей, и избирательная комиссия должна их проверять. Если есть различные факты и видеоролики, свидетельствующие о нарушениях, они должны отправляться на проверку по линии МВД. Туда нужно отправлять следователей, чтобы они разбирались в ситуации. Я даже знаю о случаях, когда фальсифицируется фальсификация, когда якобы подписи подделывают. Такие методы тоже есть и поэтому нужно проверять каждый случай , как проверяются все преступления. Ситуацию должны проверять в МВД и в избирательной комиссии. Так что все инструменты для такой работы есть", - утверждает Евгений Федоров.

С ним согласен и Максим Кац, который представляет партию «Яблоко» в Мосгордуме. Он полагает, что после огласки многочисленных инцидентов с подделанными подписями власти столицы проведут тщательную проверку, по результатам которой виновные будут привлечены к ответственности.

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Методы предвыборной борьбы "ОПГ" Навального требуют ответных мер, считают в столице

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Теги: навальный, любовь соболь, максим кац, евгений федоров, фальсификация подписей, выборы в мосгордуму, илья яшин



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