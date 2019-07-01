Общественник из Югры пожаловался на загрязнение земли нефтегазовыми компаниями

Глава общественной организации "Экологическая безопасность Югры" Анатолий Криста предложил создать совет при полпреде президента в УрФО, который решит проблему с загрязнением нефтегазовыми компаниями земли, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О проблеме Криста рассказал на рабочем совещании по экологии и природоохранной деятельности, которое прошло в уральском полпредстве. По словам общественника, на территории округа накоплено очень много отходов.

"Свалка на берегу реки Вах, в водоохраной зоне. Сначала был построен кирпичный завод, потом просто решили свозить туда отходы. Ущерб – 1,5 млрд руб., другой объект – Приобское месторождение, куст 202, там ущерб – 3,5 млрд руб. Ещё один объект – месторождение в районе Нижневартовска, изначально место брали под завод ТБО, хотели переработку делать. Аналогичная ситуация", - сказал Криста.

Он добавил, что горожан не интересует, как между собой работают те или иные организации.

"Есть предложение создать совет на уровне полпредства. Мы готовы пойти, у нас много наработок", - сказал Криста.