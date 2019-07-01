На Урале поддержали создание рекультивационных фондов

В ликвидации накопленного экологического вреда помогли бы рекультивационные фонды, которые могут быть созданы за счет средств, которые жители платят за вывоз ТКО. Об этом заявили участники рабочего совещания по экологии и природоохранной деятельности, которое сегодня состоялось в уральском полпредстве, передает корреспондент Накануне.RU.

Предложение создать фонд рекультивации мусорных полигонов прозвучало на Госсовете по экологии.

"В Фонд будут поступать окрашенные средства, которые использовались бы для последующей рекультивации по принципу Фонда капитального ремонта. Возникли в СМИ трактовки, что сейчас вырастет тариф, но тариф не должен вырасти. На целевые нужды пойдет часть существующих платежей", - сказал член НП "Профессиональная экологическая организация "5 июня" Олег Иванов.

В государственном реестре объектов накопленного вреда есть три объекта из Уральского федерального округа: один - в Тюменской и два - в Челябинской области. Старые свалки на Южном Урале оказались фактически брошены, отметил председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Челябинской области Андрей Минченко. Как только свалка заполняется и поступление денег прекращается, рекультивация полигона ложится на плечи бюджета, если ею занимается собственник - есть риск, что она пройдет не должным образом из-за экономии.

"На примере челябинской городской свалки мы понимаем, что рекультивированный полигон будет представлять собой объект повышенной опасности еще порядка 20 лет, и будет требовать продолжения мероприятий по водоочистке. Рекультивация челябинской свалки стоит порядка 3 млрд руб. Для снижения рисков предлагаем обеспечить жесткую очередность по рекультивации свалок и на законодательном уровне создать для каждого полигона фонд будущей рекультивации", - отметил он.