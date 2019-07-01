23 Июля 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Нижний Тагил (2018) | Фото: facebook.com/Андрей Волегов

Координацию по острым вопросам экологии предложили взять на себя уральскому полпреду

Почти треть жителей Нижнего Тагила живут в санитарно-защитной зоне крупных предприятий города, где не должно быть жилой застройки. При этом больше половины предприятий города не имеют согласованных проектов санитарно-защитных зон, заявил член общественного совета при минприроды Свердловской области Андрей Волегов на рабочем совещании в уральском полпредстве, передает корреспондент Накануне.RU.

Необходимо решить вопрос по атмосферным выбросам в районе предприятий НТМК, "Уралхимпласт", "Уралвагонзавод", а также деревообрабатывающих предприятий, сказал Волегов. В зоне работы ряда производств существуют превышения ПДК и когда санитарно-защитные зоны предприятий будут утверждены, часть жителей Нижнего Тагила придется переселить, однако этот момент раз за разом откладывается.

"В начале года снова изменили законодательство, опять отложили вопрос утверждения санитарно-защитных зон до 1 января 2020 г. До этого срок утверждения зон был 15 мая 2019 г.", - сказал Волегов.

По его словам, острая ситуация сложилась также на работе месторождений сульфидных руд, подземные воды с этих территорий попадают в реку Тагил и наносят вред экологии. Он добавил, что похожие экологические проблемы есть в других муниципалитетах региона, где работают крупные промпредприятия.

"Нужно думать о будущем. Мы понимаем, что у нас промышленная зона, но нужно все это выносить за пределы жилых зон. Мы предлагаем осуществить координацию по острым вопросам экологии и защиты окружающей среды не только на территории Свердловской и Челябинской областей, но и на территории всего УрФО и взять ситуацию под контроль лично Николаю Цуканову", - выступил Волегов.

Напомним, новый советник полпреда на общественных началах Алексей Багаряков предложил создать координационный совет по экологии на площадке полпредства.

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Координацию по острым вопросам экологии предложили взять на себя уральскому полпреду

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Теги: Нижний Тагил, Волегов, НТМК



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