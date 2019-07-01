Пять крупных сервисов пожаловались на "колдунщиков" "Яндекса"

Пять сайтов обвинили "Яндекс" в нарушении закона о конкуренции.

Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС и ivi утверждают, что поисковик ограничивает доступ к их сервисам, пишут "Ведомости".

Сервисы составили совместную записку. В ней говорится, что "Яндекс" отдает приоритет собственным структурам с помощью так называемых колдунщиков (виджеты, которые появляются на странице поиска после рекламы и перед органической выдачей).

У тех, кто не связан с "Яндексом" нет доступа к этим "колдунщикам", из-за этого сторонние сайты могут недополучать около 20 процентов трафика.

Напомним, ранее стало известно, что ФСБ потребовала у "Яндекса" передать ей так называемые ключи шифрования некоторых сервисов компании. Ранее за отказ в подобной просьбе в России началась блокировка мессенджера Telegram.

В "Яндексе" считают, что исполнение законодательства, по которому российские спецслужбы требуют передать ключи для дешифровки переписки пользователей, возможно без нарушения приватности этих самых пользователей.

В компании также отметили, что по закону "Яндекс" имеет право не передавать ключи, а весь трафик вовсе не нужно расшифровывать.