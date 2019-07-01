Губернатор Прикамья подписал распоряжение о покупке аэропорта в Березниках

Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал распоряжение о приобретении в собственность края объектов недвижимого имущества аэропорта "Березники" в Соликамском районе, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий документ опубликован на сайте краевого правительства. В перечень приобретаемого имущества вошло 21 сооружение и два земельных участка площадью 113 и 19 га.

Напомним, аэропорт принадлежал бизнесмену Александру Флегинскому. Ранее сообщалось, что цена сделки составит 78 млн руб.

До 2001 г. аэропорт принимал пассажирские самолеты, затем у гавани отозвали разрешение на выполнение полетов. Аэродром исключен из федерального реестра. Флегинский приобрел аэропорт в 2008 г. и планировал провести его реконструкцию, но проект не был реализован. Власти края намерены использовать аэропорт для нужд санавиации и авиалесоохраны.

Сейчас аэропорт имеет статус посадочной площадки. Имущественный комплекс аэропорта состоит из взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежной дорожки, перрона, стоянки самолетов, а также трех вертолетных площадок.

Перед продажей были погашены долги аэропорта.