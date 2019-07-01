В уральском полпредстве призвали не замалчивать экологические проблемы

Экологическая информация должна быть доступна и открыта для населения, заявил советник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Алексей Багаряков на рабочем совещании по экологии и природоохранной деятельности. Он отметил, что эта тема становится особенно актуальна в период повышения градуса напряженности экологических протестов на фоне "мусорной реформы", передает корреспондент Накануне.RU.

Багаряков отметил, что установку на диалог между властью и народом в решении экологических проблем дал президент России Владимир Путин.

"Нужен компромисс, но такой, который решает вопрос, а не уводит в сторону бездеятельности. В принятии решений нужно опираться на мнение большинства. Если нужно строить мусороперерабатывающий завод или горно-обогатительный комбинат, нужно это обсуждать с населением и принять все меры по сохранению безопасности, благополучия и здоровья людей", - сказал он. Речь не только об обсуждении с жителями новых проектов, но и об информировании о вреде, который наносят работающие предприятия экологии.

Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Челябинской области Андрей Минченко отметил, что экологические протесты обусловлены недостатком информации от самих предприятий.

"Помимо реального негативного воздействия промышленных предприятий на экологию, существующий протест обусловлен информационной закрытостью промышленных предприятий и органов власти. Власти следуют традиционной стратегии ограничения публикации какой-либо экологической информации. Эта стратегия безнадежно устарела, нужно выходить на открытый диалог, сообщать обо всех изменениях и новых проектах. Любой информационный вакуум заполняется домыслами", - сказал Минченко.

По его словам, некоторые челябинские предприятия уже работают в этом и публично представили итоги своего экологического аудита, например, отчет огласил "Мечел". В то же время Челябинский электрометаллургический комбинат не выражает желания публичить экологическую информацию, сказал член ОП, нет полной информации о новой версии проекта Томинского ГОКа (проект РМК).

По итогам экологического мониторинга не должна идти речь о закрытии вредных производств и лишении регионов рабочих мест, уверен советник полпреда: "Мы должны с помощью научно-технического прогресса: новейших разработок и технологий - сделать все возможное, чтобы загрязнения атмосферного воздуха, почвы, воды, лесов не отравили жизнь наших граждан, не лишали будущего наших детей".

Он добавил, что технологии для безопасной утилизации промышленных отходов и сжигания мусора есть не только у зарубежных, но и у российских ученых. Однако работа по "дорожным картам" снижения загрязнений и выбросов идет без должной кооперации с наукой. По словам Багарякова, полпредство может стать площадкой для такой координации: в случае одобрения полпредом, на базе ведомства появится координационный совет по реализации нацпроекта "Экология" и положений "майских указов", касающихся этого направления.

Представители регионов, в свою очередь, предложили увеличить федеральный контроль за вопросами экологии. Власти регионов не всегда способны решить проблему своими силами, сказал Андрей Минченко: "Региональные власти во многих своих действиях ограничены интересами локальных групп влияния. В этой ситуации видится целесообразным усилить федеральный вектор воздействия на экологическую политику регионов УрФО".

Напомним, в "майский указ" включен пункт о снижении выбросов в 12 крупных городах. В их число вошли уральские Магнитогорск, Челябинск и Нижний Тагил.