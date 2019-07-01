Нижневартовск стал лучшим в двух номинациях всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

Нижневартовск победил в региональном этапе всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". Он стал лучшим в номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства". Всего в этом году 22 муниципалитета подали на конкурс 66 заявок. Из них 41 – в категории "Городские округа и городские поселения", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Нижневартовск представил проект "Системный подход к управлению развитием территории города Нижневартовска как "умного города" - от благоустройства к цифровой информационной модели (ЦИМ УРТ)". Пространственное развитие муниципального образования рассматривается в контексте "Умный город". Прежде всего, это город, где комфортно жить каждому.

Работа началась в 2017 г. по инициативе главы Василия Тихонова. При реализации проекта "Умный город" в системе комплексного подхода отправной базовой точкой стал ключевой принцип "комфортная и безопасная среда", а целью – принцип "повышение качества управления развитием территории города путем внедрения цифровой информационной модели (ЦИМ)".

Нижневартовск отличает системный подход к вопросам благоустройства. Индивидуальные особенности столицы Самотлора позволяют сформировать образ молодого индустриального города как центра культурного самовыражения. Результатом этой работы стало создание в городе Рябинового бульвара, Школьной аллеи в первом микрорайоне, завершение реконструкции Комсомольского бульвара.

Третий год подряд в городе проходит "Марафон благоустройства". В 2017 г. обновлены территории дворов 55 домов, в которых живут 13 тыс. вартовчан. Реализация проекта в 2018 году позволила привести территории 44 многоквартирных домов, в которых проживают более 8 тыс. человек, к современным нормам комфортности.

Тихонов ранее отметил, что "приоритетное направление на ближайшие два года – внедрение цифровой информационной модели управления развитием Нижневартовска".

"Она позволит эффективно использовать существующую инфраструктуру города, а также создаст условия для участия жителей в публичных обсуждениях и в процессах управления развитием территории", - сказал Тихонов.

В номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" первое место также у Нижневартовска. В номинации "Обеспечение эффективной "Обратной связи" с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах" город – в тройке лучших.