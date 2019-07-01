Зеленский заявил о "первом реальном успехе" - разведении сил у Станицы Луганской

ОБСЕ сообщила о том, что силы и средства у Станицы Луганской полностью разведены с обеих сторон. Процесс продолжался несколько дней. Об этом говорится в отчете миссии.

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Украинский президент Владимир Зеленский сразу выступил с видеообращением, в котором назвал это первым шагом к прекращению огня, который стал возможен благодаря разблокированию Минского процесса.

"Я не хочу обещать, что завтра будет мир, но мне кажется, что надежда на начало завершения горячей фазы войны появилась. Никакой зрады нет, но и перемоги пока тоже нет. Но это первый наш реальный успех", - сказал он.

Заинтересованность Зеленского понятна: перед выборами в Раду его партии нужны симпатии юго-восточных областей, которых больше всего интересует урегулирование конфликта в Донбассе. Только в других районах Украина продолжает обстреливать ДНР и ЛНР. Так, в ДНР обстрелы идут по всему фронту. Вчера мэр Донецка Алексей Кулемзин обратился к Зеленскому в связи с усилением обстрелов западных окраин Донецка. Тот, естественно, по поводу обстрелов молчит.

28 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обнародовало официальный комментарий по военной обстановке. В нем отмечается, что интенсивность и плотность обстрелов республики со стороны Украины за последний месяц увеличилась в разы. В результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили 19 мирных жителей, разрушено 8 и повреждено 165 жилых домов.

Пока же заявление Зеленского больше похоже на предвыборную риторику, а не на реальную готовность к миру.