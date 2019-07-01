Отсель грозить нам будет швед: на острове Готланд установят новейшую систему ПВО

Шведские военные в понедельник, 1 июля, заявили, что на острове Готланд в Балтийском море будет развернута обновленная система ПВО. Как сообщает Reuters, это связано с ростом напряженности в отношениях с Россией.

Новая система разработана фирмой Saab, она заменит зенитные орудия, которыми ранее были вооружены военные на Готланде. "Готланд является важной точкой с военно-стратегической точки зрения", - заявил в своем заявлении верховный командующий вооруженными силами Швеции Микаэль Байден.

Хотя Швеция не является членом НАТО, она имеет тесные связи с альянсом и наращивает мощь вооруженных сил.

Ранее в этом году российский посол был вызван в МИД Швеции после того, как российский истребитель подошел близко к шведскому военному самолету в международном пространстве над Балтикой и пролетел всего в 20 метрах от него.

Готланд находится примерно в 330 километрах от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.

В 2015 году, после того, как на Готланде были развернуты силы шведских военных, глава администрации острова Сесилия Шелин-Сейдегорд заявила: "С Готланда можно было бы, например, вести ракетный обстрел, или обезопасить путь кораблям на Санкт-Петербург или в другие гавани Балтийского моря".