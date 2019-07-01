Защитники Березовой рощи в Екатеринбурге заявили о давлении "Атомстройкомплекса"

Защитники Березовой рощи в Екатеринбурге заявили о давлении на них со стороны "Атомстройкомплекса". В самой компании ситуацию не комментируют.

Напомним, жители микрорайона Краснолесье пытаются отстоять Березовую рощу с весны прошлого года. Часть леса уже вырубили и начали строить жилые дома. Директор "Атомстройкомплекса" ранее заявлял, что на месте рощи будет благоустроен большой парк для горожан, однако екатеринбуржцы считают, что территорию леса ждет плотная застройка в виде жилых комплексов.

Как сообщили Накануне.RU активисты по защите Березовой рощи, один из них был вызван на допрос к участковому. Прежде чем пойти в полицию, мужчина решил узнать, с чем связан вызов.

"Из разговора с участковым стало известно, что строительный холдинг "Атомстройкомплекс" на областном уровне "поднял большую бучу". После этого в прокуратуре был составлен список активистов. Участковых заставляют вызывать их для проведения бесед. Защитники Березовой рощи уже готовят обращение в СК РФ и ФСБ с просьбой разобраться в методах влияния застройщика, возглавляемого Валерием Ананьевым, на правоохранительные органы", - говорится в заявлении активистов.

В пресс-центре "Атомстройкомплекса" Накануне.RU не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Напомним, недавно "Атомстройкомплекс" снова обвинили в "разогреве" ситуации вокруг храма святой Екатерины: застройщик подвергся Youtube-атаке.