Тюменский "СибНАЦ" банкротят в третий раз за два года

"Сибирский научно-аналитический центр" ("СибНАЦ"), возглавляемый Анатолием Брехунцовым, могут признать банкротом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий иск подала в тюменский Арбитраж компания "Инженерное бюро". Причина – просроченная более, чем на три месяца кредиторская задолженность в 2,6 млн руб.. Заявление принято, об этом говорится в картотеке дел инстанции. Проверка обоснованности требований начнётся в 8.50 4 июля.

Напомним, в 2017 г. в суд с иском о банкротстве "СибНАЦ" обратился "Сбербанк". В январе 2018 г. суд прекратил производство по делу в связи с отказом "Сбербанка" от иска. Второй аналогичный иск подавали осенью прошлого года.

За это время центр задолжал своим сотрудникам, за что даже штрафовали его исполнительного директора.