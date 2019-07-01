23 Июля 2020
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молебен &quot;о вразумлении депутатов&quot;, Верховная рада (2017) | Фото: youtube.com

Украина может запретить ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду

Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что надеется на то, что парламент примет постановление о том, чтобы не пускать на выборы в Раду наблюдателей от ПАСЕ, так как среди них могут быть россияне. Об этом он сказал на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп, которое транслировал канал "Рада".
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Он подчеркнул, что если российская делегация будет восстановлена в правах в ПАСЕ, то нужно отозвать приглашение ПАСЕ на выборы.

Напомним, 26 июня полномочия российской делегации в ПАСЕ были восстановлены в полном объеме. На Украине это решение вызвало негодование. Страна отозвала своего посла при Совете Европы и приостановила работу в ПАСЕ.

Сегодня комитет Верховной рады по иностранным делам принял решение приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до тех пор, пока Россия не освободит арестованных за нарушение границы украинских моряков, а также украинских заключенных.

При этом лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что Украине не стоит выходить из ПАСЕ.

Отметим, что Украина ранее запрещала россиянам наблюдать за выборами президента.

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Украина может запретить ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду

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Теги: Украина, выборы в Верховную раду, ПАСЕ



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