В Кургане вновь ожидают ухудшение погоды: ветер, ливень и град

В Курганской области после жарких выходных вновь объявлено ухудшение погоды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области, 1 и 2 июля в регионе возможны дожди, грозы, град и усиление ветра до 22 метров в секунду.

Спасатели также объявили о вероятности отключения электричества.

Напомним, несколько дней назад в Кургане и Кетовском районе прошел крупный град размером с куриное яйцо. В результате у людей пострадали автомобили, дома, теплицы на садовых участках, а также рассада картошки и помидоров.