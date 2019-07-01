23 Июля 2020
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Общество Курганская область
град (2019) | Фото:vk.com &quot;Инцидент Курган&quot;

В Кургане вновь ожидают ухудшение погоды: ветер, ливень и град

В Курганской области после жарких выходных вновь объявлено ухудшение погоды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области, 1 и 2 июля в регионе возможны дожди, грозы, град и усиление ветра до 22 метров в секунду.

Спасатели также объявили о вероятности отключения электричества.

Напомним, несколько дней назад в Кургане и Кетовском районе прошел крупный град размером с куриное яйцо. В результате у людей пострадали автомобили, дома, теплицы на садовых участках, а также рассада картошки и помидоров.

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В Кургане вновь ожидают ухудшение погоды: ветер, ливень и град

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Теги: град, Курган, ливень, ветер, МЧС, шторм



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