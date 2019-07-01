Российская авиакомпания предложила своим клиентам слетать в Магадан вместо Грузии

Авиакомпания "Уральские авиалинии" предложила своим пассажирам обменять билеты рейса "Екатеринбург - Батуми" на рейс "Екатеринбург - Магадан". Как передает корреспондент Накануне.RU, позднее Магадан заменили на другой город.

Напомним, после антироссийских выступлений в Тбилиси в конце июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения России с Грузией с 8 июля. Грузия оценила убытки экономики от потери российских туристов в 200-300 миллионов долларов.

Как сообщалось в официальном представительстве "Уральских авиалиний" в соцсетях, можно как получить деньги за билет обратно, так и обменять его на другой рейс.

"Например, у вас изначально был приобретен билет "Екатеринбург - Батуми", вы можете поменять его один раз без доплат на рейс "Екатеринбург - Магадан". Если же вы снова решите поменять билет на рейс, например, "Екатеринбург - Баку", то в таком случае обмен будет произведен согласно стандартным условиям применения тарифов", - говорилось в сообщении.

Это предложение вызвало массу шуток.

"Курорты Магаданского края ждут вас...", "Те, кто хотел побывать в Батуми, должны сначала увидеть Магадан", "Только в нашей стране могут быть такие примеры", - комментировали пользователи Сети.

После этого Магадан был заменен на Калининград.

Напомним, ранее в Правительстве РФ пообещали компенсировать авиакомпаниям убытки из-за запретов полетов в Грузию.