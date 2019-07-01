Акционеры ЧТПЗ утвердили новый состав совета директоров

Утвержден новый состав совета директоров ПАО "ЧТПЗ". Соответствующее решение принято на годовом собрании акционеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В него вошли действующие члены совета директоров – Борис Коваленков, Андрей Комаров, Дина Микрюкова, Олег Селезнев, Александр Федоров, Сергей Янковский, а также профессор деловой практики Московской Школы Управления "Сколково" Вадим Махов. С 2017 года он занимает пост председателя комитета Совета директоров ЧТПЗ по стратегическому планированию.

Также на собрании было принято решение направить чистую прибыль за 2018 год и часть чистой прибыли прошлых лет по стандарту РСБУ на общую сумму 4,7 млрд рублей на выплату дивидендов. Размер дивиденда на одну акцию составит 15,38 рублей.