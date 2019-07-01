Пермское УФАС пригрозило антимонопольным делом краевому минздраву

Пермское УФАС выдало предупреждение краевому минздраву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольной службы.

Ведомство выяснило, что министерство заключило договор с компанией "Пермфармация" на предоставление складских помещений. Минздрав как орган исполнительной власти должен был самостоятельно осуществлять приемку лекарств и медицинских изделий, поставляемых по госконтрактам, однако министерство наделило этими функциями "Пермфармацию".

Руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин заявил, что по закону о контрактной схеме заказчик обязан самостоятельно осуществлять приемку товара по количественному и качественному признаку.

"В данном случае минздрав не имел права наделять этими функциями третье лицо", - заявил он.

Устранить нарушения минздрав должен до 3 июля. Если министерство не исполнит предупреждение, то в отношении него будет возбуждено антимонопольное дело, а должностные лица будут привлечены к административной ответственности.