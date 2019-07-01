23 Июля 2020
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шаурма (2016) | Фото:Накануне.RU

В петербургском кафе быстрого питания более 30 человек отравились шавермой

Более 30 человек отравились после употребления шавермы в кафе быстрого питания "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребназдора по городу, заболел 31 посетитель и два работника кафе. Госпитализировано 28 человек.

Среди заболевших 15 студентов Политехнического института, которые регулярно питались в кафе.

Специалистами были выявлены грубые нарушения законодательства при организации питания. В пробе чесночного соуса, который входил в состав шавермы, обнаружена сальмонелла.

Кафе временно закрыли, проводится расследование.

Прошлым летом в Туве медики госпитализировали 99 человек, которые обратились за медпомощью после употребления шаурмы. Всего же за семь суток к врачам обратились 187 человек.

Напомним, жители Кызыла начали жаловаться на плохое самочувствие. Выяснилось, что все они питались в закусочной "Шаурма". Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Заведение было закрыто.

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В петербургском кафе быстрого питания более 30 человек отравились шавермой

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Теги: кафе, шаверма, отравление



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