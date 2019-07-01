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Игорь Акинфеев Федор Кудряшов сборная России (2017) | Фото: rfs.ru

Кудряшов рассказал о жизни в Совхозе имени Ленина: "Там реально круто"

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов рассказал о жизни в Совхозе им. Ленина.

Журналист издания "Спорт-Экспресс" в интервью спросил Кудряшова о том, как ему живется в совхозе, отметив, что недавно Ксения Собчак делала интервью с ещё одним футболистом Фёдором Смоловым. "Кажется, если она приедет в Совхоз им. Ленина, не поверит, что здесь живет футболист сборной России. Внутри всё круто, но это всё-таки Совхоз им. Ленина", - сказал журналист.

"Да, название смешное (смеётся). Но зато там реально круто, не видел такого района в Москве", - ответил Кудряшов.

"Сейчас там может всё измениться, но не хотелось бы, если честно. То, что сделал Павел Грудинин…. Я не лезу в политические дела, но думаю, что ни одного управляющего поселка или города так не любят, как его", - считает спортсмен.

Фёдор Кудряшов(2019)|Фото: youtube.com/Спорт-Экспресс

Футболист также рассказал о знаменитом сборе граждан поселения на клубнику, который практикуется в совхозе.

"Тёща с дочкой участвовала два года назад. В пять утра собирали до определенного времени. Часть ты сдаешь, а часть забираешь и делаешь всё что хочешь. Там сейчас постоянные пробки. Переезжаешь за МКАД, и с правой стороны стоят в очереди за клубникой и земляникой", - рассказал Кудряшов.

Ранее в интервью изданию он рассказывал, что выбрал Совхоз им. Ленина для жизни из-за детей.

"Всё для них есть. Удобные площадки, школа, сад. Есть пруды, рядом торговый центр", - отмечал футболист.

Совхоз имени Ленина(2017)|Фото: Накануне.RU

Совхоз имени Ленина(2017)|Фото: Накануне.RU

Совхоз имени Ленина(2017)|Фото: Накануне.RU

Напомним, Грудинин назвал ситуацию, которая творится в последние месяцы вокруг акций совхоза, попыткой рейдерского захвата.

В конце апреля Видновский городской суд Подмосковья удовлетворил исковые требования бывшей супруги Ирины Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с экс-супругом, в том числе 42% всех акций совхоза. Также суд арестовал акции ЗАО "Совхоз имени Ленина", принадлежащие Грудинину. Павел Грудинин подал апелляцию, однако Мособлсуд 17 июня решение суда предыдущей инстанции оставил без изменений, то есть признал законным получение бывшей супругой Павла Грудинина двух третей доли совместного имущества. Сам экс-кандидат в президенты России теперь опасается перепродажи совхоза.

Ранее также местные жители записывали обращение в поддержку Грудинина.

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Кудряшов рассказал о жизни в Совхозе имени Ленина: "Там реально круто"

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Теги: Федор Кудряшов, Павел Грудинин, Совхоз им. Ленина, акции, рейдерский захват



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