Генпрокуратура начала проверку в Шереметьево из-за коллапса с багажом

Генпрокуратура и Московская межрегиональная транспортная прокуратура начали проверку в связи с задержками выдачи багажа в Шереметьево. Накануне в аэропорту произошел очередной сбой, пользователи сети сообщили об очередях на сдачу и получение своих вещей. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, комиссия уже выехала на место "в целях комплексного изучения ситуации и дачи ей надлежащей правовой оценки".

"На карандаш" ситуацию взяли еще в начале июня, когда в Шереметьево начались проблемы с багажом. Тогда прокуратура провела совещание, на котором вызвались помогать шереметьевским грузчикам, которых попросту не хватало, "Аэрофлот" и московское метро. Но проблему эти меры не решили.

В ГП РФ отмечают, что ранее прокуроры уже выяснили, что "дочка" аэропорта, занимающаяся обслуживанием багажа – ООО "Шереметьево Хэндлинг" – "некачественно спланировала работу по обработке большого объема багажа".

"В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой руководству ПАО "Аэрофлот – Российские авиалинии", ООО "Северный ветер", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ООО "Шереметьево Хэндлинг" внесены представления об устранении нарушений закона. Кроме того, в связи с уже поступившими в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру заявлениями пассажиров, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) в отношении виновных юридических и должностных лиц. По итогам выезда комиссии и дополнительных проверочных мероприятий незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений прав пассажиров и привлечение к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.