Генпрокуратура начала проверку в Шереметьево из-за коллапса с багажом

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва Московская область
москва аэропорт домодедово (2008) | Фото: Накануне.ru

Генпрокуратура начала проверку в Шереметьево из-за коллапса с багажом

Генпрокуратура и Московская межрегиональная транспортная прокуратура начали проверку в связи с задержками выдачи багажа в Шереметьево. Накануне в аэропорту произошел очередной сбой, пользователи сети сообщили об очередях на сдачу и получение своих вещей. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, комиссия уже выехала на место "в целях комплексного изучения ситуации и дачи ей надлежащей правовой оценки".

"На карандаш" ситуацию взяли еще в начале июня, когда в Шереметьево начались проблемы с багажом. Тогда прокуратура провела совещание, на котором вызвались помогать шереметьевским грузчикам, которых попросту не хватало, "Аэрофлот" и московское метро. Но проблему эти меры не решили.

В ГП РФ отмечают, что ранее прокуроры уже выяснили, что "дочка" аэропорта, занимающаяся обслуживанием багажа – ООО "Шереметьево Хэндлинг" – "некачественно спланировала работу по обработке большого объема багажа".

"В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой руководству ПАО "Аэрофлот – Российские авиалинии", ООО "Северный ветер", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ООО "Шереметьево Хэндлинг" внесены представления об устранении нарушений закона. Кроме того, в связи с уже поступившими в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру заявлениями пассажиров, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) в отношении виновных юридических и должностных лиц. По итогам выезда комиссии и дополнительных проверочных мероприятий незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений прав пассажиров и привлечение к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Генпрокуратура начала проверку в Шереметьево из-за коллапса с багажом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: генпрокуратура, проверка, багаж, шереметьево, коллапс, задержки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2019 14:17 Мск Глава Минтранса: в Шереметьево идет внутренняя проверка, будут сделаны серьезные выводы по ряду сотрудников

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.06.2019 09:00 Мск Компенсации пассажирам за задержки рейсов и багажа могут вырасти в 10 раз - Госдума

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров