23 Июля 2020
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Общество Челябинская область
транспорт, общественный транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, троллейбус (2017) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске создадут рабочие группы по проблемам дорожного ремонта и развития транспорта

В Челябинске создадут рабочие группы, которые займутся контролем основных сфер. Их состав утвердят до конца недели. Такое поручение сегодня дала врио главы города Наталья Котова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Рабочие группы займутся контролем дорожного ремонта, благоустройства и развития транспорта. В их состав войдут эксперты, представители общественности и жители города.

"Не секрет, что есть проблемы в работе общественного транспорта, мы опаздываем с заключением контрактов на дорожные работы, есть вопросы по благоустройству. Цель рабочих групп - определить первоочередность тех проблем, которые стоят перед каждым из направлений. Это минимальная задача, которую я ставлю перед собой на сегодняшний день", - отметила Наталья Котова.

Планируется, что в дальнейшем рабочие группы продолжат работу в отношении долгосрочных перспектив развития города.

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В Челябинске создадут рабочие группы по проблемам дорожного ремонта и развития транспорта

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Теги: транспорт, благоустройство, дорожный ремонт, Наталья Котова,



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