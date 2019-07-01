В Челябинске создадут рабочие группы по проблемам дорожного ремонта и развития транспорта

В Челябинске создадут рабочие группы, которые займутся контролем основных сфер. Их состав утвердят до конца недели. Такое поручение сегодня дала врио главы города Наталья Котова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Рабочие группы займутся контролем дорожного ремонта, благоустройства и развития транспорта. В их состав войдут эксперты, представители общественности и жители города.

"Не секрет, что есть проблемы в работе общественного транспорта, мы опаздываем с заключением контрактов на дорожные работы, есть вопросы по благоустройству. Цель рабочих групп - определить первоочередность тех проблем, которые стоят перед каждым из направлений. Это минимальная задача, которую я ставлю перед собой на сегодняшний день", - отметила Наталья Котова.

Планируется, что в дальнейшем рабочие группы продолжат работу в отношении долгосрочных перспектив развития города.