"Суперджету" могут потребоваться доработки по итогам расследования катастрофы в Шереметьево - эксперт

Эксперты считают, что самолет SSJ-100 может быть доработан по итогам расследования катастрофы в Шереметьево, произошедшей в мае этого года.

"Я думаю, что по результатам расследования будут проводиться какие-то работы. Очевидно, что ситуация (в Шереметьево – прим. ред.) началась по причине грубого приземления (...) Я надеюсь, что будут проведены исследования и, возможно, какие-то доработки", - цитирует "Интерфакс" директора Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина Владимира Барсука.

Барсук отметил, что SSJ-100 регулярно проходил испытания в СибНИА.

Ранее российские авиационные власти отмечали, что SSJ-100 не нужны дополнительные сертификации, самолет уже обладает сертификатом как российским, так и европейским. Производитель – ОАК – сообщал, что никто не отказывается от заказов на "Суперджеты". Также подтвердил существование заказа на сотню самолетов глава "Аэрофлота" Савельев.