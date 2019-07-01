23 Июля 2020
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Экономика В России
двигатель SaM146 ОДК Суперджет SSJ-100 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

"Суперджету" могут потребоваться доработки по итогам расследования катастрофы в Шереметьево - эксперт

Эксперты считают, что самолет SSJ-100 может быть доработан по итогам расследования катастрофы в Шереметьево, произошедшей в мае этого года.

"Я думаю, что по результатам расследования будут проводиться какие-то работы. Очевидно, что ситуация (в Шереметьево – прим. ред.) началась по причине грубого приземления (...) Я надеюсь, что будут проведены исследования и, возможно, какие-то доработки", - цитирует "Интерфакс" директора Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина Владимира Барсука.

Барсук отметил, что SSJ-100 регулярно проходил испытания в СибНИА.

Ранее российские авиационные власти отмечали, что SSJ-100 не нужны дополнительные сертификации, самолет уже обладает сертификатом как российским, так и европейским. Производитель – ОАК – сообщал, что никто не отказывается от заказов на "Суперджеты". Также подтвердил существование заказа на сотню самолетов глава "Аэрофлота" Савельев.

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"Суперджету" могут потребоваться доработки по итогам расследования катастрофы в Шереметьево - эксперт

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Теги: суперджет, катастрофа в шереметьево, сертификация



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Ранее 08.07.2019 09:28 Мск "Очень узкая ниша": Мантуров назвал основную проблему "Суперджета"

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