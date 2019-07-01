На ликвидацию подтопления уральского поселка Буланаш выделили 16 млн рублей

Из бюджета Свердловской области выделили 16 млн руб. на ликвидацию подтопления шахтными водами поселка Буланаш.

Как сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре, проверка показала, что в результате ненадлежащей откачки подземных вод из ствола ликвидированной шахты "Егоршинская" в мае этого года случилось подтопление 16 садовых участков, расположенных в коллективных садах БМЗ-2 и БМЗ-3 в Буланаше. На территории поселкового кладбища, в непосредственной близости от мест захоронения, также образовалось скопление воды, оказались подтопленными фундаменты очистных сооружений поселка, обеспечивающие функционирование системы канализации.

Как отметили в надзорном ведомстве, ситуация возникла из-за отсутствия в бюджете Артемовского городского округа достаточного финансирования мероприятий по функционированию шахтного водоотлива. Прокурор области Сергей Охлопков в июне внес представление губернатору Евгению Куйвашеву об устранении нарушений в максимально короткие сроки. После этого по распоряжению главы региона было выделено 16 млн руб. на эксплуатацию объекта "Шахтный водоотлив поселка Буланаш".

Как добавили в прокуратуре, сейчас подтопление поселка устранено, минимизировано подтопление садовых участков, а угрозы жизни и здоровью жителей нет.