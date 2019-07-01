Песков предложил объяснить Нино Катамадзе тонкости политики

В Кремле прокомментировали ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал исполнительницу "очень талантливой".

"Но, наверное, она многого не знает в плане политики, - цитирует ТАСС Пескова. - Если у нее будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить".

Напомним, ранее исполнительница выступила в Москве на фестивале "Усадьба Jazz" и стала объектом критики со стороны грузинского общества. После этого певица заявила в соцсети, что больше никогда не будет выступать в России.

Но на данный момент пост с заявлением Катамадзе об отказе от концертов недоступен. Последнее сообщение на ее странице в Facebook опубликовано 29 июня. Видимо, артистка удалила свое сообщение.