В Сургуте преступник зарубил брата топором, всю зиму продержал тело на балконе, а весной в бочке вывез в лес

Под Сургутом в лесу нашли пластиковую бочку, в которой лежал расчленённый труп, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

Как оказалось, труп "не свежий" – жертву, которой в момент смерти был 41-год, убили ещё в 2016-ом. Установить личность погибшего удалось по отпечаткам двух сохранившихся пальцев – им оказался безработный сургутянин 1977 г.р.. После смерти пострадавшего о его пропаже никто не заявлял, однако полицейские и сотрудники СК полагают, что в гибели несчастного может быть виновен его 29-летний родной брат: в декабре 2016 г. младший несколько раз ударил старшего топором, а потом добил ножом. После этого тело жертвы ещё четыре месяца лежало на балконе, и только весной его расчленили и, упрятав в бочку, отвезли в лес.

Возбуждено дело об убийстве, подозреваемый отправлен в изолятор временного содержания.