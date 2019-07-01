Одну из сестер Хачатурян будут принудительно лечить - ее признали невменяемой

После проведенной экспертизы эксперты признали психически невменяемой одну из сестер Хачатурян Марию, пишет Mash.

Таким образом, ее будут судить отдельно от двух других сестер.

Ранее Басманный суд Москвы продлил меру пресечения трем сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца.

Напомним, 27 сентября прошлого года всех трех сестер Хачатурян отпустили из СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил девушкам меру пресечения.

Убийство произошло в июле 2018 года. В межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".