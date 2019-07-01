В штабе Яшина массовый исход волонтеров. Говорят, неразбериха с базой и оплатой, а люди кандидата невежливо воспринимают.

Столичные СМИ публикуют почти сенсационную информацию по волонтерам из штаба Ильи Яшина. Как известно, Яшин намерен избираться в Мосгордуму по избирательному округу №45. И вот, как сообщает "Московская газета", изданию стали известно из собственных источников, что из штаба кандидата Яшина почти одновременно якобы уволились порядка 10 сотрудников. Причем, именно тех сотрудников, которые осуществляли сбор подписей избирателей в его поддержку. Если учесть, что ранее стало известно, что из штаба убыл юрист Дмитрий Таралов, сотрудничавший с Яшиным около двух лет, то картина получается какая-то почти безрадостная для пытающего избираться оппозиционера.

Хотя рупоры либеральной пропаганды уже чуть ли не объявили Яшина лидером по рейтингу в его округе, а на сайте кандидата опубликована информация, что на момент выхода нашего материала 4544 подписи собраны. Напомним, необходимо собрать 4957. Конечно, публикация на кандидатском сайте - это, скорей агитация, чем реальная картина, но как это возможно, если скандалы вокруг сборщиков подписей сопровождают московские выборы чуть не ежедневно - пока не ясно.

А вот появившееся в YouTube видео говорит о том, что проблемы в штабе кандидата Яшина очень даже могут быть. По крайней мере, если верить видео и взять за основу, что это реальные люди, то кандидату это популярности не принесет.

Один из предполагаемых сборщиков подписей честно сообщает, что "хотел заработать". Яшин, мол, ему был симпатичен, но на работе была постоянная неразбериха, люди, мягко говоря, недружелюбно посылали. И молодой человек, получив 425 рублей наличными, работу оставил. Девушка, которая, как она говорит, трудилась в колл-центре, тоже от организации не в восторге - база для обзвона не корректная, отвечали ей опять же не вежливо. А деньги за работу она якобы получила только один раз и опять наличными, хотя обещали выплаты с расчетного счета. Девушка оказалась с принципами: "Я пришла в штаб к Илье Яшину, так как он — борец с коррупцией, а на самом деле оказалось, что он сам не стесняется нарушать законы". Еще один участник видео тоже жалуется на грубость будущих избирателей и добавляет, что с ним тоже после его обращения рассчитались наличными. Есть и более интересные видео-признания бывших сотрудников. Один из предполагаемых волонтеров пытался фиксировать на сайте Ильи Яшина количество собранных подписей. И отмечал, что за день вдруг добавлялось более 300 новых подписей. А в разговорах с другими сборщиками он якобы слышал, что подписи «рисуются», исходя из базы данных, которая была собрана за петицию против реагентов. Еще один человек на видео жалуется, что деньги, мол, не в полном объеме выплачивали обещанные.

Одним словом, если на видео действительно имеющие отношение к штабу Яшина сотрудники, то из их признаний следует, что штаб кандидата никак не может быть признан образцом предвыборной деятельности. И можно понять - почему сборщики массово убыли.

Правда, есть и еще одно обстоятельство, которое вполне могло послужить причиной массового ухода сборщиков. Дело в том, что либеральные кандидаты в последнее время затеяли что-то вроде состязания по обнаружению так называемых фальшивых сборщиков. 20 июня Илья Яшин сдал в СК двух работавших на него сборщиков, обвинив их в фальсификации подписей, а несколько раньше еще одну женщину. И он не одинок в этом. Чуть не с самого начала кампании заявляет о провокациях в отношении себя и юрист ФБК Любовь Соболь. Логично, что волонтеры не могут быть уверены, что их завтра в чем-то таком не заподозрят при той неразберихе, что, по словам участников видео, царит в штабе.