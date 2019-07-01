23 Июля 2020
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Общество В России
Мария Захарова (2019) | Фото:instagram.com/mzakharovamid

Марию Захарову в легкомысленном наряде приобнял медведь

43-летняя Мария Захарова, официальный представитель МИД России, в очередной раз спровоцировала обсуждение собственного стиля жизни, опубликовав в Instagram фото с ростовой куклой-медведем.

На этот раз Захарова не пляшет, а просто в весьма фривольном платье с посадским платком и обнаженными плечами тонет в объятьях медведя посреди лужайки, на фоне леса. "И не надо спорить, что у нас в России по улицам не ходят медведи. Ходят, ещё как. А к некоторым и в гости заглядывают. Одним словом, отпуск завершён на "отлично", - написала под снимком Захарова.

Кроме стандартного "Маша и медведь" в комментариях пишут: "Мария, что-то медведь - не фонтан!", "Медведь наверное тоже на ПП, так исхудал бедолага", "И через 9 месяцев появится маленький медвежонок".

ÐœÐ°Ñ€Ð¸Ñ Ð—Ð°Ñ…Ð°Ñ€Ð¾Ð²Ð°|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/mzakharovamid

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Марию Захарову в легкомысленном наряде приобнял медведь

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Теги: мария захарова, медведь, отпуск



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