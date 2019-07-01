"Айлендерс" предложили Панарину 7-летний контракт c зарплатой 11-12 млн долларов в год

Стали известны условия, которые предлагает клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" российскому нападающему Артемию Панарину.

По информации инсайдера портала "Sportsnet" Эллиотта Фридмана, клуб предлагает форварду контракт сроком на 7 лет с зарплатой от 11 до 12 млн долларов в год.

В понедельник Панарин стал неограниченно свободным агентом. В данный момент "Айлендерс" ведут борьбу за хоккеиста с его предыдущим клубом - "Коламбусом". На 27-летнего игрока претендуют также "Колорадо", "Рейнджерс" и "Флорида".

Отметим, что Панарин выступает в НХЛ на протяжении четырёх последних лет: два сезона в "Чикаго" и два в "Коламбусе". Прошедший сезон стал для него самым результативным: в 79 встречах он набрал 87 очков (28 шайб + 59 результативных передач).