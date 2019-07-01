23 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ (2019) | Фото: Накануне.RU

В ДНР заработала электронная очередь на получение гражданства ДНР и РФ

"Почта Донбасса" сегодня начала запись в электронную очередь в отделения миграционной службы ДНР на получение паспортов ДНР и России. Уже в первые часы работы отделения приняли более тысячи человек, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.
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Как сообщало Накануне.RU, запуск электронной очереди планировался как раз на 1 июля. А вскоре планируется запустить сайт для самостоятельной записи в электронную очередь.

"Почта Донбасса" отмечает, что запись ведут все 42 отделения ее единых центра связи. Система работает без сбоев. Личное присутствие заявителя обязательно.

Регистрация занимает несколько минут. После регистрации посетитель получает талон с указанием даты, времени и отделения миграционной службы. В талоне также указан перечень документов, необходимых для оформления гражданства. Дополнительно за день до назначенной даты человек получит СМС-оповещение.

Новшеством стало то, что электронная очередь введена и для получения паспорта ДНР, поскольку большинство жителей еще не имеют гражданства республики, а оно обязательно для получения гражданства РФ. В мае паспорта ДНР имели только 300 тыс. жителей из 2 млн, а для его получения нужно было часами стоять в отделениях миграционной службы.

С запуском электронной очереди можно ожидать существенного ускорения паспортизации населения ДНР.

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В ДНР заработала электронная очередь на получение гражданства ДНР и РФ

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Теги: ДНР, паспорт РФ, гражданство РФ



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