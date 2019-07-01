23 Июля 2020
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дорога, шоссе, радуга, природа, осень, облака (2018) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале ожидаются очень сильные дожди: водителей просят быть внимательными

Во вторник на Среднем Урале испортится погода.

По данным синоптиков, днем 2 июля на крайнем юге Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", водителей просят быть особенно внимательными на дорогах. Им следует соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора" 8-800-200-63-06. Как отмечают в ведомстве, звонок бесплатный.

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На Среднем Урале ожидаются очень сильные дожди: водителей просят быть внимательными

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Теги: дожди, погода, водители, Средний Урал



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