На Среднем Урале ожидаются очень сильные дожди: водителей просят быть внимательными

Во вторник на Среднем Урале испортится погода.

По данным синоптиков, днем 2 июля на крайнем юге Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", водителей просят быть особенно внимательными на дорогах. Им следует соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора" 8-800-200-63-06. Как отмечают в ведомстве, звонок бесплатный.