Алексей Севастьянов предложил бывшему губернатору Михаилу Юревичу войти в сенаторскую тройку

Кандидат в губернаторы Челябинской области, бывший омбудсмен Алексей Севастьянов предложил экс-главе региона Михаилу Юревичу войти в его сенаторскую тройку.

Севастьянов сообщил, что начал рассылать приглашения войти в тройку сенаторов, одно из них направлено Михаилу Юревичу.

"В случае моего избрания предлагаю Вам стать моим представителем в Совете Федерации. Многие челябинцы любят и уважают Вас. Многие проекты по благоустройству родного края, защиты прав граждан и их право на чистую окружающую природную среду должны быть продолжены. Я знаю, что Вы человек слова и дела. Уверен, Вы принесете большую пользу родному региону в Совете Федерации. Прошу рассмотреть мое предложение и подтвердить согласие письменно. Бланк согласия прилагается. Ответ необходимо направить на мое имя не позднее 2 июля 2019г.", - говорится в сообщении экс-омбудсмена на его странице в facebook.

Добавим, что ранее представители Михаила Юревича сообщили, что он не намерен участвовать в губернаторской кампании 2019 года и поддерживать кого-либо из кандидатов.

Напомним, Севастьянов баллотируется от партии "Гражданская сила".

Центральный районный суд Челябинска назначил на 4 июля заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Севастьянова по обвинению в попытке хищения 3 млн рублей в качестве гранта для начинающих фермеров.