23 Июля 2020
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Политика За рубежом
Израиль, Сирия, ракеты (2018) | Фото: Reuters/Alaa al-Faqir

Неопознанный объект, взорвавшийся на Кипре, посчитали российской ракетой

Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, заявил министр иностранных дел турецкого Кипра Кудрет Озерсай.

По его словам, судя по всему, это ракета С-200,выпущенная системой ПВО Сирии в ответ на атаку Израиля, передает "Интерфакс".

Напомним, минувшей ночью Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Как стало известно, жертвами атаки стали четыре мирных жителя, в том числе месячный ребенок. Еще 21 человек ранен. Сообщалось о разрушениях.

На фото, появившихся в Сети, видны обломки с надписью на русском языке.

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Неопознанный объект, взорвавшийся на Кипре, посчитали российской ракетой

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Теги: кипр, российская ракета



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