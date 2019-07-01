Неопознанный объект, взорвавшийся на Кипре, посчитали российской ракетой

Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, заявил министр иностранных дел турецкого Кипра Кудрет Озерсай.

По его словам, судя по всему, это ракета С-200,выпущенная системой ПВО Сирии в ответ на атаку Израиля, передает "Интерфакс".

Напомним, минувшей ночью Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Как стало известно, жертвами атаки стали четыре мирных жителя, в том числе месячный ребенок. Еще 21 человек ранен. Сообщалось о разрушениях.

На фото, появившихся в Сети, видны обломки с надписью на русском языке.