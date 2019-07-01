23 Июля 2020
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Леонид Агутин Голос (2019) | Фото:Первый канал

Первый канал начал кастинги в новые сезоны "Голос" и "Голос 60+"

Несмотря на скандальное завершение шоу "Голос.Дети", Первый канал открыл кастинги в новые сезоны "Голоса" и "Голос 60+".

Как сообщает пресс-служба "Первого", несколько тысяч человек пожелали принять участие в кастинге во взрослый "Голос", приглашения получили 600 наиболее перспективных участников. После первого этапа кастинга 120 человек пройдут в так называемое "слепое прослушивание", которое уже будут снимать для Первого канала.

Также идет кастинг второго сезона шоу "Голос 60+" для исполнителей старшего поколения. Из 250 человек до стадии "слепых прослушиваний" будут допущены 50. Сама возрастная участница кастинга — 91-летняя бабушка, сообщает Газета.Ru.

Напомним, в финальном голосовании шоу "Голос.Дети" победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Организаторы проекта сочли результаты сомнительными и устроили проверку, которая показала накрутку голосов за Микеллу. В итоге результаты аннулировали и объявили победителями всех финалистов.

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Первый канал начал кастинги в новые сезоны "Голос" и "Голос 60+"

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Теги: кастинг, голос, голос.дети, накрутка голосов, первый канал



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