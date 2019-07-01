Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с "Ахматом"

Новичок грозненского "Ахмата" Денис Глушаков провел первую тренировку с новой командой.

Перед ней бывший капитан "Спартака" cтанцевал лезгинку вместе с тренером. В интервью пресс-службе "Ахмата" он сказал, что в команде его встретили нормально, а в клубе царит дружеская атмосфера.

Напомним, что слухи о переходе Глушакова в "Ахмат" появились еще в декабре прошлого года, однако тогда в клубе открестились от данной информации. 19 июня Глушаков официально покинул "Спартак" после шести лет выступлений в составе красно-белых, а 29 июня в качестве свободного агента подписал контракт с "Ахматом" по схеме "1+1".

Также ранее сообщалось, что при уходе из "Спартака" 32-летний футболист получит от клуба 100 млн руб.