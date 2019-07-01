Глава офиса Зеленского предложил ДНР и ЛНР приманку: они возвращаются под власть Киева, а им разрешают сделать русский язык региональным

Глава офиса (бывшей администрации) президента Украины Андрей Богдан заявил, что хотел бы предоставить ДНР и ЛНР право сделать русский язык региональным, если они вернутся в состав Украины.

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"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский, и при условии, что после этого они – территория Украины", - сказал он РБК-Украина.

На вопрос, как быть, когда другие регионы тоже захотят регионального статуса русского языка, он ответил, что этого делать нельзя, так как "тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области". Государственный статус русского языка он также отверг. По его мнению, это "углубляет конфликт".

Отметим, что русский язык уже имел региональный статус на Украине в областях исторической Новороссии, однако практического применения это не имело. Что касается именно общения на русском языке, как предложил Богдан, то на нем и так разговаривает большинство жителей Украины, в том числе в Киеве, однако он запрещен в делопроизводстве и почти вытеснен из СМИ, образования и т.д.

Напомним, в мае Петр Порошенко накануне своего ухода с поста президента подписал закон о беспощадной украинизации. Новый президент Владимир Зеленский неопределенно обещал смягчить его, но в то же время заявил, что по украинизации не будет "никаких компромиссов". Согласно закону, попытки ввести в стране двуязычие приравниваются к попытке свержения конституционного строя с наказанием до 10 лет тюрьмы. Захотят ли после этого ДНР и ЛНР на Украину?