В зауральском городе раскрыто убийство трех человек

В Петухово в суд передано уголовное дело об убийстве трех человек.

В апреле прошлого года мужчины 1988 и 2000 годов рождения после обильного употребления алкоголя пришли в гости к своему знакомому, избили его, а потом убили ножом и отверткой.

После этого уже в июле прошлого года один из обвиняемых в пьяном виде напал с ножом на мужчину и женщину - своих собутыльников, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Убив их, он поджег дом, в котором была пьянка, чтобы скрыть следы преступления.