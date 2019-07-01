В Югре бюджетникам запретили идти в отпуск, если у них есть долги за "коммуналку"

Бюджетникам Советского района запретили ходить в отпуск при наличии долгов за "коммуналку" - соответствующее письмо опубликовал у себя на странице бывший депутат думы Югорска Антон Пантин. Власти парируют: речь идёт не о том, что кого-то не отпустят отдыхать, а лишь о рекомендации платить по счетам, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Письмо подписано замглавы администрации района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Александром Улановым. Адресат бумаги – коллега Уланова, замглавы администрации района по социальному развитию Людмила Носкова.

"В связи с началом отпускного периода прошу Вас обязать всех руководителей бюджетной сферы согласовывать сотрудникам заявление на отпуск при предъявлении ими справки об отсутствии задолженности за коммунальные услуги", - говорится в документе.

Носкова в разговоре с Накануне.RU отметила, что речь идёт о просьбе не уезжать в отпуск с долгами за "коммуналку", но никак не о том, что кого-то не отпустят в отпуск, если останется задолженность.

"Есть просьба к работникам, при наличии возможности оплатить счета. Законодательно это нигде не закреплено, мы можем только призывать. Что касается письма Уланова, он погорячился. К директорам учреждений я обращалась именно с просьбой ещё раз поговорить с коллективами. В образовательных учреждениях у нас есть сотрудники, у которых долг за "коммуналку" – 300 тыс. руб., таких людей немного, но они есть. Если надо, мы готовы были помочь с рассрочкой платежей. При этом мы не задерживаем зарплаты и отпускные. Предприятия ЖКХ сегодня находятся в сложной ситуации, одна из причин – долги потребителей", - сказала Носкова.