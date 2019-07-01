Производитель отзывает две тысячи Porsche Panamera в России из-за дефекта кондиционера

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщило об отзыве 2055 автомобилей Porsche Panamera 970 в России.

"Отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2010 года по октябрь 2017 года", - говорится в сообщении Росстандарта.

Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги. Подобные короткие замыкания могут привести к возникновению термических инцидентов, в том числе, в транспортных средствах, которые поставлены на стоянку.

"На транспортных средствах в целях предотвращения коротких замыканий в блоке управления вентилятора кондиционера будет произведена проверка блока и, при необходимости, его доработка или замена на модифицированный вариант с улучшенным уплотнителем корпуса. Владельцам будет рекомендовано парковать свой автомобиль только на улице и с соблюдением достаточного расстояния от других автомобилей, а также зданий вплоть до осуществления ремонтного воздействия, чтобы свести к минимуму любые возможные риски для людей и окружения", - сообщает ведомство.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.