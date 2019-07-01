Пассажиров пермского аэропорта эвакуировали из-за удара молнии

В здание пермского аэропорта попала молния: пассажиров эвакуировали из воздушной гавани.

Как пояснили Накануне.RU в аэропорту, инцидент произошел накануне вечером. Сработала сигнализация - по технике безопасности всех пассажиров необходимо было вывести из помещения.

После того, как людей вывели из аэропорта, здание было проверено. Никакой опасности обнаружено не было. На работу аэропорта инцидент не повлиял: задержек и отмены рейсов не было.