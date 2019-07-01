23 Июля 2020
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багаряков алексей владимирович первый заместитель руководителя администрации губернатора свердловской области (2012) | Фото: Накануне.ru

Скандальный Алексей Багаряков получил должность при уральском полпреде

Скандально известный бывший свердловский вице-премьер Алексей Багаряков, покинувший пост на фоне победы Евгения Ройзмана на выборах главы Екатеринбурга в 2013 г., вернулся на Средний Урал в новой должности.

Бывший чиновник стал советником полпреда Николая Цуканова, с которым работал еще в Северо-Западном федеральном округе. Сегодня он участвует в этом статусе в окружном совещании по теме экологии, передает корреспондент Накануне.RU.

Алексей Багаряков(2019)|Фото: Накануне.RU

По данным источников Накануне.RU, рассматривалась возможность назначения Багарякова на пост заместителя полпреда, однако он не прошел необходимые согласования. Также появлялась версия, что он может возглавить АНО, аналогичное тому, что работало в СЗФО. Советником Багаряков будет трудиться на общественных началах.

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Скандальный Алексей Багаряков получил должность при уральском полпреде

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Теги: Алексей Багаряков, Николай Цуканов



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