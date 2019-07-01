Скандальный Алексей Багаряков получил должность при уральском полпреде

Скандально известный бывший свердловский вице-премьер Алексей Багаряков, покинувший пост на фоне победы Евгения Ройзмана на выборах главы Екатеринбурга в 2013 г., вернулся на Средний Урал в новой должности.

Бывший чиновник стал советником полпреда Николая Цуканова, с которым работал еще в Северо-Западном федеральном округе. Сегодня он участвует в этом статусе в окружном совещании по теме экологии, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным источников Накануне.RU, рассматривалась возможность назначения Багарякова на пост заместителя полпреда, однако он не прошел необходимые согласования. Также появлялась версия, что он может возглавить АНО, аналогичное тому, что работало в СЗФО. Советником Багаряков будет трудиться на общественных началах.