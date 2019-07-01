В работе приложения "Тинькофф банк" снова произошел сбой

Уже второй за сутки сбой в работе приложения "Тинькофф банк" произошел днем в понедельник, 1 июля.

Клиенты банка жалуются на отсутствие доступа к приложению и личному кабинету, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего стабильность работы интернет-ресурсов, передает газета "Ведомости".

В пресс-службе кредитной организации подтвердили наличие проблем. По словам собеседника издания, у некоторых пользователей не отображаются счета в личном кабинете и мобильном приложении. Сбой затронул менее 0,1% клиентов. "Ранее утром были затруднения с авторизацией пользователей, которые также затронули менее 0,1% клиентов Тинькофф, но сейчас функция авторизации восстановлена. Планируем в течение часа полностью восстановить работу приложения", — уточнил собеседник.