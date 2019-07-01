Затор из унесенных рекой домов образовался перед трассой "Сибирь" в Тулуне

У моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области образовался затор из снесенных потоком воды домов.

На место прибыли саперы, которые должны ликвидировать этот затор, передает "Интерфакс".

Местные власти обещают восстановить движение по трассе в течение двух дней.

Наводнение в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Как сообщалось, из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу.

Ранее Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком. Перед этим президент провел совещание в Иркутской области.

30 июня Центральный военный округ направил подразделения в зону подтопления в Иркутской области. Военные выдвинулись в зону ЧП в город Нижнеудинск для оказания помощи населению при наводнении.